Craquage d’archives chiffrées (PKZIP: Zip ZipCrypto, Winzip: Zip AES, 7 Zip, RAR)

Dans cet article, nous allons voir comment craquer une archive chiffrée protégée par un mot de passe en utilisant :

Alors que la plupart des logiciels n’utilisent que les ZIP chiffrés en AES (ou utilisent la méthode de chiffrement AES par défaut), certains logiciels continuent cependant à générer des archives chiffrés en ZipCrypto par défaut. En cause le système d’exploitation Microsoft Windows qui ne permet pas de générer (sans installation d’un logiciel tiers) de Zip chiffré et ne sait déchiffrer que les archives Zip utilisant ZipCrypto, ce qui fait que cette méthode de chiffrement ancienne et dépréciée est toujours utilisée de nos jours.

Note : Cet article est aussi disponible en anglais 🇬🇧.

Les anciennes archives ZIP chiffrées sont sensibles à l’attaque à clair connu de Biham et Kocher (en anglais Known-Plaintext Attack ou KPA) si elles utilisent la méthode de chiffrement ZipCrypto Store. C’est également possible si l’archive utilise ZipCrypto Deflate mais reste plus difficile du fait que les fichiers sont compressés avant le chiffrement.

Pour vérifier quel algorithme de chiffrement est utilisé, vous pouvez utiliser 7z :

Note : pour générer une archive ZIP en utilisant ZipCrypto Store, nous pouvons utiliser l’ancien utilitaire zip : zip -e -0 archive.zip logo_acceis.svg ou 7z : 7z a -tzip -mx0 -p -mem=ZipCrypto archive.zip logo_acceis.svg .

Pour réaliser cette attaque, il faut au moins 12 octets de texte en clair connu et au moins 8 d’entre eux doivent être contigus. Plus le texte connu contigu est grand, plus l’attaque est rapide.

Ce qui est bien, c’est que le format Zip ne peut pas protéger les noms de fichiers, donc même si l’archive est chiffrée, nous pouvons toujours lister les noms de fichiers, récupérer l’extension pour comprendre quel type de document est stocké et cibler la signature du fichier fixe (alias les magic bytes) si vous ne connaissez pas le contenu des fichiers chiffrés.

Dans cette archive, nous pouvons voir qu’il y a une image SVG. Nous savons que toute image SVG commencera par <?xml version="1.0"?> ou <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> et sera peut-être suivie de <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" ... , mais ne gardons que ce qui est sûr à 100% : <?xml version="1.0" (19 octets de long), ce qui devrait être largement suffisant pour notre attaque.

Nous pouvons obtenir un octet supplémentaire gratuit du CRC. En effet, comme expliqué dans la spécification du format de fichier ZIP, un en-tête de chiffrement de 12 octets est ajouté aux données de l’archive. Le dernier octet de l’en-tête de chiffrement est l’octet le plus significatif du CRC du fichier.

6.1.3 Each encrypted file has an extra 12 bytes stored at the start

of the data area defining the encryption header for that file. The

encryption header is originally set to random values, and then

itself encrypted, using three, 32-bit keys. The key values are

initialized using the supplied encryption password. After each byte

is encrypted, the keys are then updated using pseudo-random number

generation techniques in combination with the same CRC-32 algorithm

used in PKZIP and described elsewhere in this document.

After the header is decrypted, the last 1 or 2 bytes in Buffer

SHOULD be the high-order word/byte of the CRC for the file being

decrypted, stored in Intel low-byte/high-byte order. Versions of

PKZIP prior to 2.0 used a 2 byte CRC check; a 1 byte CRC check is

used on versions after 2.0. This can be used to test if the password

supplied is correct or not.